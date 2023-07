SV Sandhausen – Talentierter Verteidiger Lukas Laux kommt aus Mainz an den Hardtwald

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Sandhausen ergänzt seinen Kader um den jungen Innenverteidiger Lucas Laux. Der 20-jährige Defensivspezialist kommt per Leihe vom Bundesligisten Mainz 05. „Lucas ist ein sehr talentierter Spieler, der uns einen Schritt weiterbringt, um defensiv sicher zu stehen“, erklärt Sportdirektor Matthias Imhof, der Laux‘ „Defensivstärke“ schätzt. In der vergangenen Spielzeit absolvierte der Innenverteidiger für Mainz 05 II in der Regionalliga Südwest 20 Partien, war fester Bestandteil im Profitraining und stand dreimal im Bundesligakader der

Mainzer.

Cheftrainer Danny Galm sieht in Laux einen „weiteren Baustein für unsere Stabilität. Er hat seine Stärken vor allem in der Defensive, kann sich aber auch geschickt ins Offensivspiel einschalten“, so Galm. „Nachdem uns Mainz 05 entgegengekommen ist, wollen wir die Leihe zu einem Gewinn für alle Beteiligten machen“, erklärt Sandhausens Coach Galm.

Der in Koblenz geborene Laux ging seine ersten fußballerischen Schritte in der Jugend von TuS Koblenz, ehe er sich 2018 dem Nachwuchs von Mainz 05 anschloss. Dort spielte er seit der U17 über die U19 auch für die zweite Garde der Mainzer. Nach vielen Einsätzen in der Regionalliga wurde Laux im Mai zum ersten Mal in den Profilader berufen. Nur wenige Wochen zuvor hatte der Kapitän der U23 seinen ersten Profivertrag bei Mainz unterschrieben.

„Es ging die letzten Tage sehr schnell. Nach dem Telefonat mit Danny Galm, der mich vom Weg des SVS überzeugte, hörte ich auch von Mey Papela nur Positives über den Verein. Nun will ich so schnell wie möglich die Mannschaft kennenlernen und auf dem Platz loslegen“, sagt Laux nach der Ankunft im Trainingslager in Hopfgarten-Markt.

Laux ist nach Joe-Joe Richardson, Rouwen Hennings, Alexander Mühling, Luca Zander, Max Geschwill, Tim Maciejewski, Sebastian Stolze, Tim Knipping, Alexander Fuchs, Christoph Ehlich, Yassin Ben Balla und Richard Meier Neuzugang Nummer 14 der Saison 2023/24 am Hardtwald.