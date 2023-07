Mannheim – Schwerverletzte Frau nach Zusammenstoss von Radfahrern in der Zellstoffstraße

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Eine 61-jährige fuhr am Montag mit ihrem Fahrrad auf der Zellstoffstraße und bog um kurz nach 13:30 Uhr auf Höhe einer Parkhauszufahrt nach links in Richtung des Geheimrat-Haas-Platzes ab. Dabei übersah sie einen dort in die gleiche Richtung fahrenden 16-Jährigen und kollidiert auf Grund mit dessen Fahrrad. Die 61-Jährige stürzte und verletzte sich dabei so schwer, dass sie in ein Krankhaus gebracht werden musste. Der 16-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrrädern entstand nur ein leichter Schaden.

Die Polizei leitete die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache ein.