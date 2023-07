Ludwigshafen – Über Monate Waren gestohlen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-neckar – Der sechzehnte Lesesommer Rheinland-Pfalz startet am Montag, 10. Juli 2023. 220 kommunale und kirchliche Bibliotheken bieten in diesem Jahr landesweit wieder den Lesesommer für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren an, darunter auch die Kinderbibliothek und Stadtteil-Bibliotheken der Stadtbibliothek Ludwigshafen. Die Aktion endet am Sonntag, 10.September. INSERAT Loewe.one ... Mehr lesen »