Bad Dürkheim – Geschwindigkeitskontrollen

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 02.07.2023 zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde auf der B37 in Bad Dürkheim / Ortsteil Hardenburg eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Alle Verkehrsteilnehmer hielten sich vorbildlich an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, so dass keine Verwarnungen ausgesprochen werden mussten. Im genannten Zeitraum passierten ca. 650 Fahrzeuge den Messbereich in beide Fahrtrichtungen.

