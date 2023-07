Abu El-Zein unterschreibt neuen Vertrag beim SV Sandhausen

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar – Noch vor Beginn der neuen Saison 2023/24 unterschrieb Mittelfeldspieler Abu El-Zein beim SV Sandhausen ein neues Arbeitspapier, das bis 2025 gilt.

„Abu hat sich durch seinen Einsatz und die gute Leistung einen neuen Vertrag verdient. Er ist ein toller Mittelfeldspieler, auf den wir setzen“, so Sportdirektor Matthias Imhof.

Der 20-Jährige kam in der vergangenen Saison auf 14 Einsätze im Unterhaus und dem DFB-Pokal, in denen er zwei Treffer vorbereiten konnte: Beim 2:2 gegen den SC Paderborn legte El-Zein zunächst den Kontertreffer von Kemal Ademi auf und setzte nach dem Seitenwechsel mit einem präzisen Pass SVS-Stürmer Franck Evina in Szene, der zum Ausgleich traf.

„Es freut uns, dass Abu bei uns bleibt. Er konnte bereits zeigen, was er kann und wird in der 3. Liga die nächsten Schritte gehen“, erklärt Cheftrainer Danny Galm.

Fußballerisch in Essen beim SC Preußen gestartet, ging es für El-Zein 2013 weiter zu Schwarz-Weiß Essen. Nach fünf Jahren führte sein Weg zu Borussia Dortmund, wo er alle Jugendmannschaften von der U16 bis zur U19 durchlief. Zum U19-Kader des BVB gehörte er bis Juni 2022, eher er zum Saisonbeginn 2022/23 in die Kurpfalz wechselte.

„Ich fühle mich unter Danny Galm sehr wohl. Er und Matthias Imhof haben mir ein super Gefühl gegeben. Jetzt will ich Vollgas geben und das Vertrauen zurückzahlen“, so Abu El-Zein.