Ludwigshafen – Sommerbastelstube und Mamatreff – Familienbildung im HPH lädt zu verschiedenen Veranstaltungen im Juli ein

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsam basteln, tanzen und spielen oder kompetenten Rat zu Still- und Ernährungsfragen bekommen –das bietet die Familienbildung im Heinrich Pesch Haus im Juli an. Für alle Veranstaltungen sind noch Plätze frei, die Anmeldung ist ab sofort möglich. Seit Mitte Mai gibt es den Mamatreff in der Villa fambili im Heinrich Pesch Haus. Immer montags von 14 bis 16 Uhr beantworten die Familienkrankenschwester und Stillberaterin Dagmar Westrich-Bodenstein und Stillberaterin Shakila Vogt alle Fragen von Müttern und natürlich auch Vätern rund um die Baby-Ernährung. Die Teilnahme ist regelmäßig oder auch einmalig möglich. Am Samstag, 15. Juli, sind Kinder und Eltern von 10:30 Uhr bis 12 Uhr zur Sommerbastelstube eingeladen. Aus Naturmaterialien entstehen wunderschöne Dinge, außerdem wird gemeinsam getanzt und gespielt. Der Kurs kostet 15 Euro pro Kind.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Vor den Sommerferien findet für Eltern sowie Fachkräfte, die mit Kindern und deren Bezugspersonen arbeiten, eine weitere Marte Meo-Fortbildung statt. Am Samstag, 15. Juni 2023, geht es von 14 Uhr bis 17.30 Uhr um das Zusammenleben in der Familie. Bei Marte Meo handelt es sich um ein videogestütztes Beratungskonzept, das an den Stärken und Anliegen der Menschen anknüpft. Die Kursgebühr beträgt 42 Euro. Weitere Kursmodule finden am 16. September, 4. November und 9. Dezember 2023 statt. Für alle Veranstaltungen ist ab sofort die Anmeldung auf der Homepage der Familienbildung unter www.familienbildung-ludwigshafen.de/veranstaltungen möglich.

Quelle:

Bild: pixabay/marvelmozhko