Neuhofen – Leichte Verletzungen nach Auffahrunfall

Neuhofen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wohl aufgrund einer Unachtsamkeit fuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Frankenthal am Sonntagabend in der Jahnstraße einem verkehrsbedingt wartenden 36-jährigen aus Friedelsheim von hinten auf. Eine 13-jährige Insassin im Fahrzeug des 36-jährigen erlitt hierdurch leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Kopfschmerzen. Aufgrund des Zusammenstoßes war das Fahrzeug des Unfallverursachers nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

