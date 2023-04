Speyer – Dritte Tagesfahrt des Seniorenbüros nach Baden-Baden

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die dritte Tagesfahrt des Seniorenbüros Speyer in 2023 führt am Dienstag, 25. April 2023 nach Baden-Baden. Auf dem Programm steht vormittags eine Führung im Festspielhaus. Zum Mittagessen geht es gemeinsam in ein Restaurant vor Ort und am Nachmittag kann frei durch die Stadt geschlendert und beispielsweise in ein Café eingekehrt werden. Bei entsprechender Nachfrage besteht die Option, an einer Führung durch die Altstadt von Baden-Baden teilzunehmen. Für die Fahrt können sich Interessierte vom 11. April bis 14. April 2023 (bis 12 Uhr) im Seniorenbüro auf die Vormerkliste setzen lassen. Das Seniorenbüro ist erreichbar unter der Telefonnummer 06232 14-2661 oder per E-Mail an seniorenbuero@stadt-speyer.de.

Die Plätze sind begrenzt.

Für die verbindliche Anmeldung und Bezahlung der Teilnahmekarte müssen alle Interessierten am 18. April 2023 zwischen 9.30 und 10.30 Uhr im Seniorenbüro im Maulbronner Hof 1a in Speyer vorbeikommen. Auch die Flyer zu den für das Jahr 2023 geplanten Tagesfahrten liegen dort zur Mitnahme bereit. Um an den Tagesfahrten teilnehmen zu können, müssen Interessierte gut zu Fuß sein, da die Strecken nicht für Rollator oder Rollstuhl geeignet sind.