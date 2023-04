Eberbach – 28. Mai 2023 Deutscher Fachwerktag

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Eberbach bietet eine Themenführung „Fachwerk und Sandstein“ mit Besuch im Naturparkzentrum an. Am Sonntag, den 28. Mai 2023 findet der 9. Deutsche Fachwerktag statt. Durch die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte und Deutsche Fachwerkstraße bietet die Stadt Eberbach eine Themenführung „Fachwerk und Sandstein“ mit Besuch im Naturparkzentrum an. Beginn ist um 14:00 Uhr an der Tourist-Information im Rathaus Eberbach. Die Tour dauert ca. 90 Minuten. Anmeldung und Informationen zur Zahlung erhalten Sie bei der Tourist-Information Eberbach Tel. 06271 – 87242 oder tourismus@eberbach.de, Tickets können auch online gebucht werden unter dem Eber Ticket Shop www.eber-ticket-shop.de .

