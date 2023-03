Weinheim – #B38: Auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 8:30 Uhr verlor ein 18-jähriger BMW-Fahrer auf der B38 in Fahrtrichtung Weinheim die Kontrolle über sein Fahrzeug, wodurch wirtschaftlicher Totalschaden am PKW entstand. Kurz nach dem Saukopftunnel geriet das Auto, vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern, wodurch es von der Fahrbahn abkam. Danach kollidierte der BMW mit der Leitplanke und wurde stark beschädigt. Glücklicherweise blieb es beim Blechschaden und der Mann zog sich keine Verletzungen zu. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst von der Fahrbahn entfernt. Der Sachschaden liegt mindestens im mittleren vierstelligen Bereich.

