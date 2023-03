Worms – Nicht an das neue Versicherungskennzeichen gedacht

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Drei E-Scooter wurden am gestrigen Donnerstag mit abgelaufenem (grünen) Versicherungskennzeichen kontrolliert. Die Fahrer im Alter von 35, 39 und 51 Jahren gaben an, die Umstellung vergessen zu haben. Aus diesem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass die grünen Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2022 am 28.02.2022 ihre Gültigkeit verloren haben. Seit dem 01.03.2023 benötigen Sie ein neues Versicherungskennzeichen für das Jahr 2023, in der Farbe schwarz. Gegen die drei Wormser Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen § 6 des Pflichtversicherungsgesetzes eingeleitet. In solchen Fällen kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden.

