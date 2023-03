Schifferstdt – Kellerräume aufgebrochen

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter in der Tilsiter Straße gewaltsam Zutritt in zwei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses. Lediglich aus einem Raum wurde ein Kupferkessel sowie ein Bügeleisen entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

