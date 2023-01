Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz Nach dem Verdacht eines Tötungsdeliktes am 16.01.2023 in Frankenthal wurde der 89-jährige Verstorbene gestern (18.01.2023) im Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal obduziert. Das vorläufige Ergebnis der Obduktion ergab als Todesursache ein kardio-respiratorisches Versagen (Herz-Lungen-Versagen) in Kombination mit ... Mehr lesen »