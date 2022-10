Frankenthal – Metal-Konzert in der Zuckerfabrik

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 21. Oktober, stehen bei den freitäglichen Konzerten des Kinder- und Jugendbüros drei Nachwuchs-Metalbands auf der Bühne der Zuckerfabrik: Boiling Blood, Arctic Winter und Screwed Death. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn um 20.15 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro an der Abendkasse.

Mehr zu den Bands

Screwed Death wurden im Juni 2015 als Death-Thrash-Band gegründet. Seit 2018, nach di-versen Besetzungswechseln, stand am 13. Oktober 2018 der erste Auftritt auf dem Waldpark Open Air in Mutterstadt an. Aus Oldschool Thrash Metal und Death Metal Einflüssen entstand bei Screwed Death das Genre Death-Thrash. Dies prägten vor allem Bands wie Sepultura. Aktuell sind die Jungs aus Beindersheim gerade im Studio und nehmen ihre erste CD (Death before dishonor) auf. Boiling Blood entstieg 2003 den heißen Kesseln der Chemiestadt Ludwigshafen, um zunächst mit Old School – Thrash Metal das Blut zum Kochen zu bringen. Die Band spielt einen variab-len Thrash Metal, den sie auf ihrem Debut-Album „Lost inside a morbid world“ präsentiert. In energiegeladenen Live-Auftritten mit eigener Lightshow treffen Klassiker der früheren Jahre auf aktuelle Kracher und sorgen beim Publikum für ordentlich Muskelkater im Nacken. Einen visuellen Eindruck i-rer Musik liefern sie mit dem Video zu „Morbid Delusion“, einem Song über Sensationsgier. Arctic Winter sind ein Urgestein der Saarländischen Metalszene. Der Musikstil der vier Saar-länder bewegt sich zwischen klassischem Heavy Metal und Thrash, weist jedoch auch Ein-flüsse aus anderen Richtungen wie beispielsweise Death- und Blackmetal auf. Diese spezielle Melange wird von der Band und ihren Fans als AW Metal bezeichnet, was aber nicht bedeu-tet, dass Arctic Winter bunt gewürfelt Songs aus verschiedenen Richtungen darbieten. Eher zeichnet die vier Jungs aus Saarbrücken aus, diese verschiedenen Elemente miteinander zu verweben und zu einem Song zu verschmelzen.

Mehr zu den Konzerten in der Zuckerfabrik

Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Frankenthal fördert Nachwuchsbands und veranstaltet Livekonzerte. Diese finden im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende April in der Zuckerfab-rik statt. Bands können ihre Bewerbungen an Karsten Ferchow (kars-ten.ferchow@frankenthal.de) richten. Mehr Informationen unter www.frankenthal.de/kijub.