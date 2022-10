Kaiserslautern – Zweite Saisonniederlage für 1. FC Kaiserslautern gegen Regensburg

Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserslautern hat das Heimspiel am Sonntag gegen den SSV Jahn Regensburg mit 0:3 (Halbzeit 0:1) verloren und damit die zweite Saisonniederlage kassiert. Vor 33.060 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg gingen die Regensburger bereits in der 8. Minute durch einen Kopfballtreffer von Andreas Albers mit 1:0 in Führung. Nach der Halbzeitpause erhöhte erneut Albers per Kopf in der 57. Minute auf 2:0. Der eingewechselte Prince Owusu sorgte in der 85. Minute für den 3:0-Endstand und Auswärtssieg für die Regensburger. Der FCK hatte nur wenige Torchancen und ist nun seit sieben Spielen ohne Sieg.

Für den 1. FC Kaiserslautern ist es die zweite Heimniederlage nach dem 0:1 am 4. Spieltag gegen den SC Paderborn. Das FCK-Team mit Trainer Dirk Schuster ist nach dem 12. Spieltag nun mit 16 Punkten auf den achten Tabellenplatz zurückgefallen. Spitzenreiter in der 2. Bundesliga ist der SV Darmstadt 98 nach einem 2:1-Auswärtssieg beim Karlsruher SC mit 27 Zählern vor dem SC Paderborn mit 25 Punkten. Das nächste Spiel in der 2. Liga bestreitet der 1. FC Kaiserslautern am Freitag, 21. Oktober um 18.30 Uhr, auswärts beim FC Hansa Rostock, der mit 14 Punkten auf dem 13. Tabellenrang liegt. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Statistik:

1. FC Kaiserslautern – SSV Jahn Regensburg 0:3 (Halbzeit 0:1)

FCK: Luthe – Bormuth, Kraus (46. Opoku), Tomiak – Durm (60. Zimmer), Niehues (83. Ciftici), Ritter (60. Lobinger), Zuck – Klement (60. Wunderlich) – Boyd, Redondo

Jahn: Stojanovic – Saller, Elvedi, Kennedy, Günther – Gimber, Thalhammer – Viet (70. Mees), Caliskaner (78. Owusu), Makridis – Albers

Tore: 0:1 Albers (8.), 0:2 Albers (57.), 0:3 Owusu (85.)

Gelbe Karten: Zimmer / Stojanovic, Gimber, Kennedy

Schiedsrichter: Dr. Martin Thomsen

Zuschauer: 33.060

Foto: FCK-Kapitän Jean Zimmer erhielt bei der Heimniederlage gegen Regensburg eine gelbe Karte (Foto Michael Sonnick)

Text Michael Sonnick