Mannheim – Die Rhein-Neckar Löwen sind wieder Tabellenführer

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen haben am Donnerstagabend mit einem deutlichen 37:25-Heimsieg gegen den TSV GWD Minden wieder die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga übernommen. Die Löwen kamen vor 3.703 Zuschauern in der SAP Arena in Mannheim gut ins Spiel und führten schnell mit 5:0 Toren gegen den Tabellenletzten aus Minden. Zur Halbzeit hatten die Rhein-Neckar Löwen mit 22:14 dann acht Tore Vorsprung. Erfolgreichste Werfer bei den Rhein-Neckar Löwen waren Nationalspieler Juri Knorr mit neun Treffern, davon ein Siebenmeter sowie Uwe Gensheimer mit 7 Toren (davon 2 Siebenmeter). Die Rhein-Neckar Löwen haben sich mit dem siebten Sieg in Folge mit 14:0 Punkten die Tabellenführung wieder zurückgeholt. Der Rekordmeister THW Kiel kann am Sonntag mit einem Auswärtssieg bei den Füchsen Berlin aufgrund vom Torverhältnis dann wieder vorbeiziehen. Am Sonntag, 23. Oktober um 14 Uhr, kommt es dann zum Schlagerspiel zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen. Weitere Informationen über die Rhein-Neckar Löwen gibt es unter www.rhein-neckar-loewen.de.

Rhein-Neckar Löwen : im Tor – Birlehm (14 Paraden), Grupe (ab 57.) – Gensheimer (7/2), Kirkeløkke (5), Timmermeister (1), Knorr (9/1), Helander (1), Lagergren (1), Groetzki (3), Forsell Schefvert (2), Michalski (1), Horžen (2), Gislason (3), Jaganjac (2)

Text Michael Sonnick

Foto: Die Rhein-Neckar Löwen sind mit dem siebten Sieg in Folge wieder Tabellenführer (Teamfoto)