Ludwigshafen – Die Niederlagenserie der Eulen Ludwigshafen geht weiter

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Eulen Ludwigshafen haben auch das Auswärtsspiel beim Tabellenfünften TV Hüttenberg mit 24:28 Toren verloren, obwohl sie zur Halbzeit noch mit 14:11 Toren führten. Bis zum Stand von 5:5 war das Spiel ausgeglichen, die Eulen gingen dann durch Hendrik Wagner in der 18. Minute erstmals mit 6:5 in Führung und bauten diese bis zum Ende der ersten Halbzeit auf eine drei Tore (14:11) Führung aus. Überragender Eulen-Spieler war in der ersten Hälfte war Linksaußen Jannik Hofmann mit sieben Treffern. Direkt nach der Pause erzielten die Eulen sieben Minuten keinen Treffer und Hüttenberg glich zum 14:14 aus. Danach waren die Eulen durch zwei Tore von Nicola Sorda und einem Treffer von Jannik Hofmann noch dreimal in Führung. Doch erneut zwei schwache Phasen mit sechs bzw. vier Minuten ohne Treffer brachte die Eulen erneut auf die Verliererstraße. Am Ende siegte Hüttenberg verdient mit 28:24 Toren. Bester Spieler bei Hüttenberg war Dominik Mappes, der vor der Saison von den Eulen zurück nach Hüttenberg wechselte, und acht Tore erzielt.

Für den neuen Eulen-Trainer Michael Biegler ist es damit im siebten Ligaspiel bereits die sechste Niederlage. Bester Werfer bei den Eulen war Jannik Hofmann mit neun Toren, davon vier Siebenmeter. Die Eulen sind nach der nun bereits 16. Niederlage mit 29:37 Punkten auf den 15. Tabellenplatz zurückgefallen. Der Abstand zum Abstiegsrang zum TSV Bayer Dormagen auf dem 18. Platz (25:43 Punkte) beträgt nur noch vier Zähler. Das nächste Heimspiel der Eulen Ludwigshafen wird am Sonntag, 22. Mai um 16 Uhr, gegen den Tabellenneunten VfL Eintracht Hagen in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen ausgetragen.

Weitere Informationen über die Eulen Ludwigshafen gibt es unter www.eulen-ludwigshafen.de.

Text: Michael Sonnick