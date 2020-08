Ludwigshafen – Unfall in Bruchwiesenstraße

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte brachen in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Lutherstraße ein, das meldete ein 41-jähriger Hausbewohner am 20.08.2020, gegen 09:30 Uhr. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de. INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de »