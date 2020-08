Rhein-Pfalz-Kreis – VIDEO NACHTRAG – Erneut tödlicher Badeunfall am Niederweisenweiher in Böhl-Iggelheim

Rhein-Pfalz-Kreis / Böhl-Iggelheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Gestern am Sonntag, den 10. August 2020 gegen ca. 18:00, kam es erneut zu einem tödlichen Badeunfall am Niederwiesenweiher in Böhl-Iggelheim. Ein Großaufgebot an Rettungskräften konnte den 22jähriger Erntehelfer aus Rumänien aus dem Weiher bergen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen vor Ort, verstarb der 22jährige in der Nacht im Krankenhaus.

