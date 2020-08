Rhein-Pfalz-Kreis / Haßloch – VIDEO NACHTRAG – Wasserleiche aus Niederwiesenweiher in Böhl-Iggelheim geborgen

Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Einbruch in Baumarkt gescheidert – In der Nacht auf den Samstag, 01.08.2020 versuchten bislang unbekannte Täter zunächst durch Auftrennen eines Metallzaunes auf das Gelände eines Baumarktes in der Kirchheimer Straße zu gelangen. INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de Die Täter ließen aus unbekannten Gründen dann jedoch von ihrem Vorhaben ab und entfernten anschließend eine Kette ... Mehr lesen »