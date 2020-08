Speyer – Einbruch Sonnenstudio

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Unbekannte Täter versuchten durch das Aufhebeln eines Fensters im rückwärtigen Bereich eines Sonnenstudios in Speyer in dieses zu gelangen. Das Fenster konnte zwar geöffnet werden, ein Eindringen war jedoch offensichtlich aufgrund eines weiteren Hindernisses nicht möglich, so dass der oder die Täter von diesem Vorhaben abließen. Durch die Tat wurde ein Sachschaden von 300 Euro verursacht. Aktuell wird auch der Zusammenhang mit den beiden Einbrüchen im Stadtteil Mitte geprüft; die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat bzw. dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.