Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Nach Mitteilung über einen Randalierer in einem Spielcasino trafen die Beamten einen 34-Jährigen aus Eisenberg in der Industriestraße an. Dieser hatte zuvor in einem Spielcasino einen Stuhl beschädigt und lief mit einem abgeschlagenen Stuhlbein wütend auf dem Gelände herum. Mehreren Aufforderungen, das Gelände zu verlassen, kam er zunächst nicht nach. Der 34-Jährige erhielt ein Betretungsverbot.