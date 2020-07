Ludwigshafen – Versuchter Einbruch in Maudach

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Am Sonntagmorgen gegen 4:30 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Mohnstraße eine Person auf seinem Grundstück. Als der Anwohner den Eindringling zur Rede stellen wollte, flüchtete dieser. Der Flüchtende wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 – 40 Jahre alt, normale Statur, ca. 180cm groß, bekleidet u.a. mit langer dunkler Hose. Ob ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in die Garage in der Kalmusstraße https://s.rlp.de/du3kZ besteht, wird derzeit noch ermittelt.

Wer hat am Sonntagmorgen verdächtige Wahrnehmungen in der Mohnstraße gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .