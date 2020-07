Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 02.07.2020, auf Freitag, den 03.07.2020, zwischen 20:00 Uhr und 09:30 Uhr, kam es in der Schwanengasse in Ludwigshafen/Rhein, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter grauer Fiat beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt circa 2000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-963 2122.