Ludwigshafen – Ortsvorsteherbüro geschlossen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstagabend kam es auf der L 723 bei Wiesloch zu einem schweren Verkehrsunfall – dabei wurde eine Person leicht verletzt. Ein 19-Jährige fuhr um 20.15 Uhr von der Straße “Neues Rätsel” in Richtung der Landstraße und wollte auf diese auffahren. Dabei übersah der Skoda-Fahrer einen in Richtung Walldorf fahrenden Mercedes. Beim Zusammenstoß ... Mehr lesen »