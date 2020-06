Speyer – SPD Speyer gratulierte Margarete Boiselle-Vogler

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.

SPD Speyer gratuliert einem Urgestein

Die Ehrenvorsitzende der SPD Speyer und des Ortsvereines der SPD in Speyer Nord, Margarete Boiselle-Vogler, feierte am 05.06.2020 ihren 98. Geburtstag.

Grund genug für die SPD, in diesen Zeiten vertreten durch eine kleine Abordnung, der Grande Dame der SPD Speyer die besten Glückwünsche ihrer Partei zu überbringen.

Die an einem Pfingstmontag in Speyer geborene Jubilarin hält der SPD seit 1953 die Treue.

Am 1. Dezember 2014 wurde Margarete Boiselle-Vogler anlässlich ihrer 50-jährigen Mitgliedschaft im Stadtrat der Stadt Speyer gewürdigt.