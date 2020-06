Ludwigshafen – NACHTRAG: Unfall mit Straßenbahn in Oggersheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am Samstag, den 6. Juni 2020, gegen 10:50 Uhr, befuhr eine 73-jährige Autofahrerin die Raiffeisenstraße in Ludwigshafen-Oggersheim in Richtung Hans-Warsch-Platz. Bei ihrem Versuch, links in den Königsplatz abzubiegen, übersah die Frau eine Straßenbahn, welche ebenso in Richtung Hans-Warsch-Platz fuhr. Infolgedessen kam es zu einem Zusammenstoß, wodurch die Autofahrerin in ihrem Fahrzeug kurzzeitig eingeklemmt wurde. Durch Passanten konnte die leichtverletzte Frau aus dem Fahrzeug befreit werden. Am Fahrzeug der Dame entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Zeugen des Unfallgeschehens, insbesondere die etwa 10 Fahrgäste der Straßenbahn, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter der Telefonnummer 0621 / 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden.