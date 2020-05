Mannheim – Sulejmani erleidet Muskelfaserriss

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Nach 53 Minuten war für Stürmer Valmir Sulejmani die Partie gegen den KFC Uerdingen beendet. Am heutigen Sonntag stellte Mannschaftsarzt Dr. Konstantinos Cafaltzis nach einem MRT in der Radiologischen Praxis von Dr. Müller in Ludwigshafen die Diagnose: Muskelfaserriss der Zehenstrecker am rechten Unterschenkel am Übergang zur Sehne.

Sulejmani wird den Blau-Schwarzen somit zwischen zwei und vier Wochen fehlen.

Quelle: SV Waldhof Mannheim

