Mannheim – Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in Mannheim bleibt bei 484

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Die Polizei sucht Zeugen, die sich in der Nacht vom 29.05.2020 auf den 30.05.2020 in einer Privatparzelle am Wammsee aufgehalten haben sollen. Zwischen 22:00- 06:30 Uhr betrat eine unbekannte Person einen nahegelegenen Reiterhof und vertauschte das Futter eines Pferdes. DasPferd erlitt in der Folge eine Verletzung am Maul.