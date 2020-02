Speyer – Einbruch in Vereinsheim und versuchter Einbruch in Sanitätshaus

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Sonntagsnacht am Vereinsheim des AV Speyer 03 in der Raiffeisenstraße eine Tür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, in welchen zudem ein Pizzaservice untergebracht ist. Dort entwendeten sie die jeweiligen Tageseinnahmen in derzeit unbekannter Höhe.

Lediglich bei einem Einbruchsversuch blieb es bei einem Sanitätshaus in der Roßmarktstraße. Hier versuchten unbekannte Täter zwischen dem 08.02 – 10.02 erfolglos die doppelflügelige Schiebetür aufzudrücken. Der hierdurch entstandene Schaden liegt bei ca. 500EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen / Fahrzeugen an den jeweiligen Örtlichkeiten machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.