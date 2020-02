Ludwigshafen – Grüne im Rat: Fragen zu Logistikplänen der BASF

Der zunehmende Mangel an Ärzten und medizinischem Assistenzpersonal rückt zunehmend ins Bewusstsein der Akteure. Insbesondere bei den Pflegeberufen, bei den Medizinischen Fachangestellten und bei den Zahnmedizinischen Fachangestellten wird es in den kommenden Jahren eine weitere Verschärfung der Situation geben. Parallel spitzt sich der Versorgungsengpass im hausärztlichen Bereich zu. Ein vielversprechender Lösungsansatz ist es, die Versorgung der Patienten durch erweiterte Delegation an akademisch qualifiziertes, medizinisches Assistenzpersonal auf mehr Schultern als bisher zu verteilen: Leistungen, die bislang unter Arztvorbehalt standen, können so auch auf besonders qualifiziertes Personal delegiert werden. Nun rückt der Einsatz von Arztassistenten („Physician Assistants“) in der medizinischen Versorgung in den Fokus.

Der Einsatz von Physician Assistants kann einen signifikanten Beitrag zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung auch auf dem Land leisten. Wegweisende Kooperation in Rhein-Neckar Region Die Heidelberger Gespräche „Gesundheitsberufe“ greifen das Thema des Fachkäftemangels in Gesundheitsberufen auf. Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung unter Leitung der Medical School 11 gemeinsam mit dem Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e.V., der Metropolregion Rhein-Neckar sowie der Bundesagentur für Arbeit Heidelberg. Die erste Auftaktveranstaltung findet bereits am 05. Februar von 18:00 bis 21:00 Uhr im Hörsaal des Marsilius-Kolleg im Neuenheimer Feld 130.1 statt und hat den Titel „Fachkräftemangel im Gesundheitswesen? Die Rhein-Neckar Region geht neue Wege mit Physician Assistants, B.Sc.“.

Eingeladen sind Ärzte aus Praxen, MVZs, Kliniken etc., Angehörige aller Gesundheitsfachberufe wie MFA, Pflege, Physiotherapie etc. sowie Personalverantwortliche aus Gesundheitsorganisationen. Die einführenden Vorträge werden Dr. Werner Birglechner, Vorstand der Medical School 11,Klaus Pawlowski, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Heidelberg sowie Christoph Glaser, Geschäftsführer BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung und Mitglied der Geschäftsführung im Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e.V., halten. Im Anschluss folgen Impulsvorträge zu den Fördermöglichkeiten nach dem Qualifizierungschancengesetz, den Herausforderungen in der Region Rhein-Neckar und den Erfahrungen einer Teilnehmerin des laufenden Aktivierungskurses Physician Assistant. Prof. Dr. Joachim Fischer, Direktor des MIPH Mannheimer Institut für Public Health, Sozial- und Präventivmedizin gibt den Teilnehmern Einblicke in ein richtungsweisendes Forschungsprojekt zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Zeiten von Ärztemangel. Die abschließende Diskussion leitet der Gründungspräsident der Medical School 11 Prof. Dr. med. Dres. hc. Manfred V. Singer, Emeritus der Universität Heidelberg, Fakultät Mannheim. Im Anschluss haben die Teilnehmer natürlich die Möglichkeit mit Teilnehmerinnen des ersten Aktivierungskurses und allen Beteiligten zu sprechen und Erfahrungen auszutauschen.

