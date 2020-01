Mannheim – Tribute-Show „Simply the Best – Die-Tina-Turner-Story“ begeisterte die Fans im Rosengarten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Das vergangene Jahr 2019 war ganz klar das Jahr von Tina Turner, denn die Rock-Legende feierte ihren 80. Geburtstag und war plötzlich wieder in aller Munde, obwohl sie sich bereits 2009 mit ihrer Welttournee von der großen Bühne verabschiedet hatte. Tina Turner selbst können ihre Fans zwar leider nicht mehr live erleben, aber mit der Tribute-Show „Simply the Best – Die-Tina-Turner-Story“ kommt man zum Verwechseln nahe an das Original heran!

Am 10. Januar 2020, war die Show im Mannheimer Rosengarten zu Gast – es wurden sogar Zugaben gespielt und die Fans konnten sich nicht mehr auf ihren Stühlen halten.



Hauptdarstellerin Dorothea “Coco” Fletcher stand dabei mit gewaltiger Stimme und unglaublicher Energie als Tina Turner auf der Bühne, an ihrer Seite spielte und sang Grammy-Award-Gewinner Vasti Jackson als Ike Turner. Auf den Leinwänden wurden Original-Videos und Bilder von Tina Turner eingeblendet – und man fragte sich wirklich oft: Wer ist hier die Echte, und wer die Kopie?



Ich liebe es einfach zu singen!“ – das ist die Maxime der temperamentvollen Musical-Darstellerin Dorothea Fletcher aus Alabama. Ihre ersten großen Erfolge feierte die Künstlerin in Las Vegas, wo sie mit der Doo-Wop-Gruppe „The Platters“ auf Tournee ging und auch mit den Soul-Größen Bobby Womack und Millie Jackson teilte sie sich bereits die Bühne. Gefolgt von Live-Auftritten in den amerikanischen Shows „Legends in Concert“ und „American Superstar“ schaffte sie in Europa die Aufnahme in das Musical-Ensemble von „Stars in Concert“. Zu ihren persönlichen Highlights zählt ein gemeinsam gesungenes Duett mit Jermaine Jackson (Jackson Five).

Für Gänsehautmomente sorgte die Tina Turner-Imitatorin bei der RTL TV-Show „Let’s Dance“ und schaffte somit ihren Durchbruch in Deutschland. Prädikat: wertvoll und sehenswert! Für Fans ein absolutes Muss!

