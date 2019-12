Landau – Zwei Brände in Mehrparteienhaus

Landau/ Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

In der Nacht auf den 25.12.2019 kam es in einem Mehrparteienhaus in der Stadtschreibergasse in Landau zu zwei Bränden. Gegen 22:36 Uhr und 05:23 Uhr waren jeweils Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Landau hat die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Einsätze mussten sich zwei Polizeibeamte wegen Verdachts auf Rauchgasintoxikation kurzzeitig in ärztliche Behandlung begeben. Weitere Personen oder Bewohner wurden durch das Ereignis nicht verletzt. Auch am Gebäude selbst entstand kein Schaden.

Ergänzende Presserklärung der Polizeidirektion Landau: Am Heiligen Abend gegen 22:30 Uhr, kam es in der Stadtschreibergasse in Landau zu einem Brand eines Mülleimers, der im Innern eines Hauses stand. Durch die Polizei erfolgten erste Löschmaßnahmen, bis zum Eintreffen der Feuerwehr aus Landau. Es entstand kein Gebäudeschaden und insgesamt nur geringer Sachschaden am Mülleimer. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Bewohner durch Feuerwehr und Polizei kurzzeitig evakuiert, konnten anschließend aber wieder in ihre Wohnungen zurück. In den frühen Morgenstunden des 25.12.2019 wurde erneut Rauchentwicklung, aus einem Mülleimer heraus, festgestellt. Die vor Ort anwesenden Polizeibeamten konnten sofort den Schwelbrand beseitigen, ohne dass es zu irgendeinem Sachschaden kam. Die Ermittlungen zu den beiden Brandgeschehen dauern an, derzeit ist noch unklar, ob ein vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten ursächlich war. Bereits am 22.12.2019 kam es in dem Haus zu leichten Brandschäden im Hausflur, ohne dass ein wesentlicher Sachschaden entstand. Ob hier Zusammenhänge bestehen, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.