Mannheim – Die ZWEIfler: „Wir haben genug“ in der Stadtbibliothek Zweigstelle Herzogenried

Landau/Herxheim/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Tage wurden der Polizei Landau mehrere Einbruchdiebstähle im Dienstgebiet gemeldet. In der Nacht vom 16.04.2024 auf den 17.04.2024 gelangten unbekannte Täter gewaltsam in ein Schulgebäude in der Augustastraße in Herxheim. Entwendet wurde hierbei Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf circa 1400 Euro. Im gleichen ... Mehr lesen »