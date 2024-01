Sinsheim – Attila Szalai wechselt auf Leihbasis zum SC Freiburg

Sinsheim / Hoffenheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim verleiht Attila Szalai bis zum Ende der laufenden Spielzeit an den Liga-Wettbewerber SC Freiburg. Der Vertrag des ungarischen Verteidigers bei der TSG hat noch eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2027.

„Attila bringt viele Qualitäten mit, um auch in der Bundesliga ein guter Innenverteidiger zu sein. Darüber hinaus verfügt er über einen herausragenden Charakter und ist ein Typ, der zu jeder Zeit alles für sich und seine Mannschaftskameraden investiert – auch in einer für ihn äußerst komplizierten Situation“, sagt TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen. „Wir müssen aber alle so ehrlich sein und feststellen, dass die Verpflichtung zum jetzigen Zeitpunkt weder für ihn noch für die TSG aufgegangen ist. Deshalb haben wir uns gemeinsam mit ihm dazu entschieden, ihn bis zum Ende der Saison nach Freiburg auszuleihen, um im Sommer nach einer für ihn persönlich hoffentlich erfolgreichen Europameisterschaft noch einmal neu zu starten“, erklärt Rosen.

Attila Szalai wechselte im Sommer 2023 vom türkischen Traditionsverein Fenerbahçe Istanbul in den Kraichgau. In der Hinrunde kam der 26 Jahre alte Verteidiger lediglich in fünf Pflichtspielen für die Hoffenheimer zum Einsatz. Für Fenerbahçe stand Szalai zwischen 2020 und 2023 in 117 Pflichtspielen auf dem Rasen, erzielte dabei sieben Tore und bereitete vier Treffer vor. Seit seinem Debüt für die ungarische A-Nationalmannschaft im Jahr 2019 absolvierte der Defensivspieler 41 Länderspiele für sein Heimatland (ein Tor).

Quelle TSG Hoffenheim