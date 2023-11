Sandhausen – SV Sandhausen steht nach Sieg gegen Waldhof Mannheim im Halbfinale

Sandhausen / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar . Der SV 1916 Sandhausen hat das Viertelfinale vom Badischen Pokal am Samstag gegen den SV Waldhof Mannheim deutlich mit 4:1 (Halbzeit 2:0) gewonnen und steht damit im Halbfinale. Vor 5.636 Zuschauern im GP-Stadion am Hardtwald ging Sandhausen im Kurpfalz-Derby durch David Otto in der 31. Minute mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten (34.) später sorgte Rouwen Hennings für den 2:0-Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte erhielt der Waldhöfer Bentley Baxter Bahn in der 62. Minute die Gelb-Rote Karte und in Unterzahl erzielte Pascal Sohm in der 68. Minute den 1:2-Anschlusstreffer für den SVW. In den Schlussminuten sorgten dann Tim Maciejewski (97.) und Abu-Bekir El-Zein (90.) für den 4:1-Endstand und Pokalsieg vom SV Sandhausen. Der SV Sandhausen ist mit 21 Punkten Neunter in der Tabelle in der 3. Liga und bestreitet das nächste Heimspiel am Samstag, 25. November um 14 Uhr, gegen den Tabellenletzten MSV Duisburg. Weitere Informationen über den SV 1916 Sandhausen gibt es unter www.svs1916.de.

Das nächste Heimspiel vom SV Waldhof Mannheim findet am Freitag, 24. November um 19 Uhr, im Carl-Benz-Stadion gegen den SC Verl statt, der mit 24 Punkten Tabellenvierter ist. Der SV Waldhof Mannheim liegt nach dem 15. Spieltag mit nur 13 Punkten auf dem 18. Abstiegsrang von 20 Mannschaften in der 3. Liga. Das Nachholspiel hat der 1. FC Saarbrücken mit 1:0 gegen den Tabellenführer Dynamo Dresden gewonnen. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.

Text Michael Sonnick