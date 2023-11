Ludwigshafen – Verlosung: 25 Ludwigshafen-Boxen in der Nikolaus-Edition

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Anlässlich des Jubiläums 25 Jahre Marketing-Verein Ludwigshafen e.V. werden in der Ludwigshafen-APP LUDigital 25 Ludwigshafen-Boxen in der Nikolaus-Edition im Wert von je 25 Euro verlost. Der Inhalt wurde von Globus Ludwigshafen gesponsert. „Als letzte Jubiläumsaktion wird der Marketing-Verein 25 attraktive Nikolausboxen verlosen“, erklärt Christoph Keimes, Geschäftsführer des Marketing-Vereins Ludwigshafen e.V. „Natürlich darf der Nikolaus nicht fehlen, Obst und Nüsse sind neben Süßigkeiten auch enthalten. Die Verlosung findet nur über die APP LUDigital statt. Wer die App noch nicht auf seinem Smartphone hat: Jetzt lohnt sich der Download aus dem App- oder Google-Store erst recht!“

In der Box ist unter anderem enthalten: Ein Nikolaus von Milka, eine Ludwigshafener Weihnachtskugel, eine Anker-Ausstechform, eine Packung Ankernudeln sowie diverse Süßigkeiten und Informationen über Ludwigshafen.

In die Verlosung kommen alle Teilnehmer*innen, die bis zum 30. November 2023, 24 Uhr, beim Gewinnspiel die richtige Antwort über die App verschickt haben. Am 1. Dezember 2023 werden die Gewinner*innen per E-Mail informiert, die Gewinne müssen zwischen dem 4. und 6. Dezember 2023 in der Tourist-Information am Berliner Platz 1 während der üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.