Hans-Thoma-Platz Heidelberg : Teilsperrungen vom 17. Juli bis 31. August wegen Fernwärmearbeiten

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Hans-Thoma-Platz in Handschuhsheim müssen von Montag, 17. Juli, bis Donnerstag, 31. August 2023, Fernwärmearbeiten durchgeführt werden. Gearbeitet wird auf Höhe der Hausnummern 36/38. In diesem Zeitraum wird im Baustellenbereich die Fahrbahn teilgesperrt. Es entfällt an der Baustelle vorübergehend die rechte Fahrspur. Der Fahrradschutzsteifen wird über einen Notweg fortgeführt.

