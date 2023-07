Spielplan für die 3. Liga bekanntgegeben – 1. Spieltag ab 4. August – Waldhof startet bei 1860 München, Sandhausen beim VfB Lübeck

Mannheim / Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der DFB hat den Spielplan der 3. Liga veröffentlicht. Der Startschuss in die Saison 2023/2024 erfolgt am ersten August-Wochenende (4. – 6.8.). Zum Auftaktprogramm gehören unter anderem das Gastspiel von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld bei der SG Dynamo Dresden, die Begegnung der früheren Bundesligisten TSV 1860 München und Waldhof Mannheim, das bayerische Duell SSV Jahn Regensburg – SpVgg Unterhaching sowie der Auftritt von Rot-Weiss Essen beim Halleschen FC.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Welche Partie des ersten Spieltags am Freitag, 4. August, die Saison eröffnet, steht noch nicht fest. Die zeitgenauen Ansetzungen des ersten Spieltags werden im Laufe der kommenden Woche vorgenommen.

Geklärt sind die grundsätzlichen Anstoßzeiten der Saison 2023/2024 in der 3. Liga. Der Regelspieltag beinhaltet gemäß des neuen Medienrechte-Vertrags kein Montagsspiel mehr. Nach der Partie am Freitagabend ab 19 Uhr finden weiterhin sechs Spiele samstags statt. Fünf davon werden wie gewohnt um 14 Uhr angepfiffen, ein weiteres Spiel folgt um 16.30 Uhr. Komplettiert wird jeder Wochenendspieltag mit drei Partien am Sonntag. Diese sind für 13.30, 16.30 und 19.30 Uhr angesetzt. An Wochenspieltagen werden dienstags und mittwochs jeweils fünf Spiele ausgetragen (alle ab 19 Uhr).

Dem ersten Spieltag der 3. Liga schließt sich direkt die erste Runde des DFB-Pokals an (11. bis 14. August). Nach dem zweiten Spieltag (18. bis 20. August) wartet auf die Drittligisten eine englische Woche. Insgesamt sind in der ersten Saisonhälfte drei Wochenspieltage vorgesehen (22./23. August, 3./4. Oktober, 19./20. Dezember).

In der ersten Länderspielphase ruht in den nationalen Wettbewerben auch in der 3. Liga der Ball. Betroffen ist das Wochenende 9./10. September. Während der zweiten Abstellungsperiode im Oktober legt die 3. Liga keine Pause ein.

Nach dem 20. Spieltag geht es ab 20. Dezember in eine einmonatige Winterpause. Ins neue Jahr startet die 3. Liga am 19. Januar 2024. Der letzte Spieltag findet geschlossen am Samstag, 18. Mai, statt.

Alle Spiele der 3. Liga sind weiterhin live und in voller Länge bei MagentaSport zu sehen. 312 der 380 Partien zeigt MagentaSport exklusiv, 68 Spiele laufen zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen bei der ARD und ihren 3. Programmen. Die ARD und die Landesrundfunkanstalten haben das Recht, zwei Livespiele pro Wochenende zu übertragen. Der neue Medienrechte-Vertrag der 3. Liga tritt mit Beginn dieser Saison in Kraft und läuft bis zum Ende der Spielzeit 2026/2027.

Der komplette Spielplan ist hier zu finden: Spielansetzungen 3. Liga