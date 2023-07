Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Dienstagmorgen ereignete sich in der Mannheimer Landstraße ein Unfall, bei dem eine 51-jährige Ford-Fahrerin leicht verletzt wurde. Um kurz vor 07 Uhr befuhr ein 25-jähriger VW-Fahrer die Mannheimer Landstraße in Richtung Mannheim-Friedrichsfeld. An der Auffahrt B535 in Richtung Heidelberg ordnete sich der 25-Jährige auf die Linksabbiegerspur ein, um ... Mehr lesen »