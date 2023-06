Schifferstadt – Haus des Kindes feiert 30-jähriges Jubiläum

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Lachende Kinderaugen, toben, spielen und Spaß haben – seit über 30 Jahren bietet die Kindertagesstädte Haus des Kindes (Neustückweg 1a) in Schifferstadt vielen Familien ein wertvolles Betreuungsangebot. Dies wird am kommenden Samstag, 1. Juli als Tag der offenen Tür gefeiert! Die Gäste erwartet von 14 bis 18 Uhr ein vielfältiges Programm, welches u.a. auch Einblicke in die pädagogische Arbeit des Hauses gibt. Die großen und kleinen Gäste dürfen sich ein Erzählzelt, Experimente und Rätsel sowie ein Bewegungsparcours freuen. Ebenso werden Kreativangebote und Familienyoga angeboten. Mit einem bunten Buffet sorgt der Elternausschuss für das leibliche Wohl.

