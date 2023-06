Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Heute Nachmittag (27.06.2023), gegen 13:30 Uhr, kam es auf der L 523 (Übergang zur Bundesstraße 9) in Ludwigshafen zu einem Fahrzeugbrand. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Kleintransporter in Höhe der Auffahrt Nachtweide in Vollbrand.

Der 58-jährige Fahrer erlitt Brandverletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße ist aktuell noch komplett gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet.