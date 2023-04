Horst Lehr aus Ludwigshafen holt Bronze bei der Ringer-EM

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Freistilringer Horst Lehr aus Ludwigshafen hat für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) bei der Europameisterschaft in der kroatischen Hauptstadt Zagreb die erste Medaille geholt. Der 23-jährige Pfälzer gewann das kleine Finale in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm knapp gegen den Italiener Simone Piroddu und sicherte sich die Bronzemedaille. Bereits im Jahr 2020 war Horst Lehr, der am 6. Dezember 1999 geboren wurde, EM-Dritter geworden. 2021 holte er WM-Bronze in Oslo/Norwegen und 2022 wurde er U23-Europameister.



Text Michael Sonnick

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail