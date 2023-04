Heidelberg – 27-jähriger wegen versuchten Totschlags auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen 27-jährigen Mann erlassen, der in den frühen Morgenstunden des 10.04.23, auf einen Mann einstach, mit dem er zuvor in einen verbalen Disput geraten war.

Vorausgegangen war, dass der Beschuldigte kurz zuvor gemeinsam mit seinen beiden Begleitern eines Lokals verwiesen worden, weil er mit dem Geschädigten und dessen beiden Begleitern in Streit geraten war.

Der 27-Jährige lauerte zusammen mit seinen beiden Bekannten dem Geschädigten und seinen beiden Begleitern auf, um sie erneut in eine Auseinandersetzung zu verwickeln.

Nach einem anfänglichen Streitgespräch zwischen den beiden Gruppen verfolgte der Beschuldigte den Geschädigten die Kettengasse entlang und stach ihm, nach einem kurzen Schlagabtausch mit den Fäusten, mit einem Messer in die linke Seite des Bauches.

Nur durch das Einschreiten eines Begleiters des Geschädigten konnte der Beschuldigte von weiteren Verletzungshandlungen abgehalten werden. Der Täter ergriff sodann die Flucht.

Der Geschädigte musste in der Folge notoperiert werden. Lebensgefahr bestand nicht.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion 1 der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim, konnte der Beschuldigte identifiziert werden.

Durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde daraufhin beim Amtsgericht Heidelberg ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erwirkt, der am 18.04.23 in Vollzug gesetzt wurde. Im Anschluss wurde der 27-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.