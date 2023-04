Ludwigshafen – E-Scooter entwendet

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte entwendeten am Samstag (01.04.2023), gegen 21 Uhr, einen E-Scooter, der an der Straßenbahnhaltestelle Ludwigshafen-Oppau angeschlossen war. Der E-Scooter war mit zwei Schlösser gesichert. Der Schaden beläuft sich auf 600 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

