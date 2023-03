VfR Mannheim siegt in Bretten – Punktverluste für die Mitbewerber

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (tb) Der VfR Mannheim hat die knifflige Auswärtsaufgabe beim Aufsteiger VfB Bretten gelöst und einen 2:1-Auswärtssieg in trockene Tücher gebracht. Gleichzeitig konnten die Verfolger aus Mühlhausen und Zuzenhausen ihre Spiele nicht gewinnen, so dass die Rasenspieler langsam beginnen, sich als Tabellenführer von ihnen abzusetzen.

Bei guten Witterungsbedingungen ließ der VfR von Beginn an keinen Zweifel daran, dieses Spiel gewinnen zu wollen. Die Gastgeber ließen zunächst großen Respekt vor dem Tabellenführer erkennen und setzten auf eine verstärkte Defensive. Die erste Chance hatte der VfR bereits in der 3. Minute, doch Fabian Czaker verpasste Maurizio Vellas Hereingabe nur knapp. Nach 14 Minuten schoss Dennis Gerber in aussichtsreicher Position den Ball in die Wolken. Wenig später rollte ein Schuss von Maurizio Vella knapp am rechten Pfosten vorbei. Nach einer knappen halben Stunde knallte Richard Weil einen Fernschuss ans Lattenkreuz. Kurz darauf klatschte der Brettener Torwart einen Kopfball Robin Szarkas ab. Ali Ibrahimajs Nachschuss konnte er gerade noch entschärfen.

Offensiv fand bis dahin ausschließlich der VfR statt. Entweder verhinderte der holprige Platz so manche Kombination oder dem eigenen Mitspieler gelang es nicht, so manch gut gemeinte Aktion richtig zu vollenden. Brettener Bemühungen nach vorne wirkten eher unbeholfen und sorgten im ersten Durchgang nie für Gefahr vor dem VfR-Tor.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff musste Richard Weil, bis dahin ein absoluter Aktivposten im VfR-Spiel, verletzt raus.

Kurz nach Wiederanpfiif verwertete Dennis Gerber die Kopfballvorlage von Fabian Czaker nicht platziert genug, so dass der Brettener Torwart abwehren konnte. Kurz darauf sprang der Pfostenschuss von Ali Ibrahimaj dem Torwart direkt in die Arme. In der 52. Minute setzten die Gastgeber ein Lebenszeichen, als ein Eckball direkt den VfR-Pfosten touchierte. Die Rasenspieler berannten aber weiter das VfB-Tor und in der 64. Minute gelang endlich der Führungstreffer als Fabian Czakers strammer Volleyschuss im langen Eck landete. Zwei Minuten später verwandelte Ali Ibrahimaj eine zu kurz geratene Kopfballabwehr aus gut 20 Metern und machte den Doppelschlag perfekt.

Bretten gelang es in der Schlussphase, einige Standardsituationen herauszuholen, die dann mehr oder weniger für Gefahr sorgten. Einen solchen Freistoß verursachte Marco Raimondo an der Strafraumgrenze und wurde dafür mit Gelb-Rot vom Platz geschickt, da er bereits in der 1. Halbzeit eine Verwarnung kassiert hatte. Der perfekt getretene Freistoß landete unter dem Lattenkreuz des VfR zum Anschlusstreffer. Weitere Offensivaktionen gelangen dem VfB Bretten danach nicht mehr.

Aufstellung VfB Bretten:

Georgiev – Schreiter (85. Prüfer), Wenzel, Berger (85. L. Pfannenschmidt), Dorwarth, D. Stojic, Köhler (75. Blank), L. Stojic, Wittig, Paukovic, Mehr

Aufstellung VfR:

Lawall – Kuhn, Metzger, Denefleh – Szarka, Weil (45. Schwöbel), Amin – Vella (46. Kouraji), Ibrahimaj – Gerber (75. Lodato), Czaker (75. Gashi)

Tore:

0:1 Czaker (64.)

0:2 Ibrahimaj (66.)

1:2 Dorwarth (87.)

Schiedsrichter:

Armin Senger, TuS Bilfingen

Bild: Edmund Nohe