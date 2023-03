Rhein-Pfalz-Kreis – Nach Crash auf der Ortsumgehung Waldsee überschlug sich ein Fahrzeug..

Waldsee (ots) Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Freitag, 24.03.23, um 16:30 Uhr auf der Ortsumgehung Waldsee (L533) zwischen dem Kreisverkehr Neuhofener Straße in der Einmündung zur Rehhütter Straße. Ein 54-jähriger Mann aus Ludwigshafen befuhr mit seinem PKW die Ortsumgehung in Richtung Schifferstadt, als ihm die 72-jährige PKW Fahrerin mit ihrem Fahrzeug entgegenkam. Die beiden PKW kollidierten im Bereich der langgezogenen Kurve. Durch den Aufprall überschlug sich der Wagen des 54-Jährigen und blieb auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen. Hierbei zog sich der Mann Verletzungen im Bereich des Gesichts und des Kopfes zu. Der PKW der 72-jährigen Frau aus Neuhofen kam ca. 50m weiter im angrenzenden Feld zum Stehen. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Die Frau gab gegenüber den Polizeibeamten an, kurz vor dem Unfall am Steuer einen Schwindelanfall erlitten zu haben, weshalb ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen die Dame eingeleitet und ihr Führerschein sichergestellt wurde. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Ortsumgehung voll gesperrt werden. Neben Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt befanden sich auch der Rettungsdienst, sowie ein Abschleppunternehmen vor Ort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

