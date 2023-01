Mannheim – Trauergeläut und Requien für verstorbenen Papst em. Benedikt XVI.

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Heute hat sich ein weithin hörbarer Klangteppich über die Quadrate Stadt gelegt. Alle Glocken der katholischen Gotteshäuser im Dekanatsgebiet haben in das diözesane Trauergeläut für den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. am Tag seiner Beerdigung um 12 Uhr eingestimmt. Darüber hinaus sind die Gläubigen in den kommenden Wochen noch zum Gebet und zu Gedenkgottesdiensten für den Verstorbenen eingeladen. Seit dem Silvesterwochenende wird dem ehemaligen Heiligen Vater in den Gottesdiensten gedacht und am Tag seiner Beisetzung bereits um 9 Uhr in St. Konrad, Mannheim-Casterfeld, ein Requiem gefeiert. Alle Verstorbenen im Dezember – so auch Benedikt XVI. – stehen im Mittelpunkt der Gedenkfeier am 11. Januar um 18 Uhr in St. Hildegard, Käfertal. Weitere Requien für den verstorbenen emeritierten Papst werden am 13. Januar um 18 Uhr in der Jesuitenkirche, Mannheim-Innenstadt, um 18.30 Uhr in St. Aegidius, Seckenheim, am 14. Januar um 18 Uhr in St. Jakobus, Neckarau, am 16. Januar um 18 Uhr in St. Bonifatius, Neckarstadt, und am 30. Januar um 18 Uhr in St. Bartholomäus, Sandhofen, gefeiert. „Alle Gläubigen sind zur Mitfeier und zum Gebet für Papst Benedikt XVI. eingeladen“, betont Mannheims katholischer Stadtdekan Karl Jung.

Quelle

(schu/ Bilder: kathma.de)