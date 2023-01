INSERATKarriere.Mannheim.de Schifferstadt/ Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Die Kriminalpolizei registrierte am Dienstagnachmittag (03.01.2023) insgesamt zwei Einbrüche in Schifferstadt. Bei beiden Taten in der Schul- und Mühlstraße gelangten die Täter in die Wohnhäuser und entwendeten eine geringe Menge an Bargeld. Beim Einbruch in der Schulstraße wurden zwei Personen beobachtet, wie diese vom Anwesen wegrannten. Die Kriminalpolizei ... Mehr lesen »