Ludwigshafen – Großkontrollen der Polizei zur Gremium MC Party eingerichtet

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Waldhof Mannheim hat sein Auswärtsspiel beim SC Freiburg II, trotz zwischenzeitlicher 1:0-Führung, mit 3:2 verloren. Rossipal hatte die Mannheimer in der 11. Minute mit 0:1 in Führung gebracht. Diese Führung brachten die Buwe auch in die Halbzeit. In der Folge konnte der Sportclub allerdings die Oberhand gewinnen und ... Mehr lesen »